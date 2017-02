Eile avati Londonis printsess Diana läheneva 20. surma-aastapäeva puhul näitus tema kuulsamatest rõivastest.

Ekspositsioon "Diana: Her Fashion Story" tuleb Kensingtoni lossi, kus Diana elas 15 aastat ning kus on ka tema poegade Williami ja Harry kodu. 26 eksponaadi seas on Telegraphi teatel sügavsinine sametkleit, mida Diana kandis 1985. aastal Valge Maja galaõhtul John Travoltaga tantsu lüües. Samuti saab näha kahvaturoosat Emanueli pluusi, mis oli Dianal seljas tema ametlikul kihlusportreel, ja Catherine Walkeri kostüüme, mida ta kandis 1990. aastatel. Vaid viie rõivaeseme omanik on heategevusfond Historic Royal Palaces. Teised tulevad näiteks USAst ja Tšiilist, kus Diana rõivaid on eksponeeritud moemuuseumis.

Kui ilmad soojenevad, puhkevad Kensingtoni lossi aias õitsele Diana lemmiklilled valged meelespead, tulbid ja nartsissid, mille lossi aednikud on 31. augustil 1997 autoõnnetuses hukkunud printsessi mälestuseks istutanud.

Cristóbal Balenciaga

Kleidikunsti kummardajatele ja teistelgi moehuvilistele teadmiseks, avatakse 27. mail Victoria ja Alberti muuseumis näitus, mis on pühendatud legendaarsele baski moedisainerile Cristóbal Balenciagale. Näitusega "Balenciaga: moodi kujundades" tähistatakse saja aasta möödumist Balenciaga esimese moemaja avamisest San Sebastianis ja 80 aasta möödumist disaineri kuulsa Pariisi salongi avamisest. 1972. aastal 77 aasta vanuses surnud moekunstnik oli tuntud kompromissituse poolest. Ametivend Christian Dior nimetas teda meie kõigi isandaks ja Coco Chanel ainsaks tõeliseks couturier’ks. Näitus jääb avatuks 18. veebruarini 2018.