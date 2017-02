Kuidas on võimalik, et piletid Tallinna–Varssavi–Rooma–Berliini–Riia–Tallinna vahel lähevad maksma ainult 69 eurot? Aga just nii odavalt sai hakkama noor rännuhuviline Birgit Pohlak. Järgnevalt jagab ta Õhtulehe lugejatega oma nippe, kuidas odavalt reisida. "Mulle meeldib väga Varssavi, seega hakkasin Travelfree.info lehelt otsima lennupileteid algusega Varssavist. Ka Tallinnast on eri ühendusi Euroopasse olemas, kuid need pole tihtipeale nii odavad ja nagunii nõuavad ümberistumist. Leidsingi vaid kaheksa euro ja üheksakümne ühe sendi eest Varssavi–Rooma piletid," räägib Birgit Pohlak, kuidas sai alguse pööraselt odava ringreisi idee. Ta otsustas veeta nädalavahetuse Varssavis ja seejärel viis päeva Roomas. "Roomast otse Tallinna lennata tol hetkel ei saanud. Nii ma otsisin edasi ja leidsin, et Roomast saaks 29 euroga Berliini. Teadsin, et Berliinist tuleb lend Riiga ning nii ma passisin ja ootasin. Kuna ma olin eelnevalt näinud nelja­euroseid Riia–Berliin pileteid, polnud ma nõus nende eest 30 eurot maksma. Lõpuks sain piletid kätte umbes 16 euroga," kirjeldab Birgit oma otsinguid.

Islandile 40 ja Ukrainasse 12 euroga

Selliseid ülisoodsaid pakkumisi otsib Birgit tavaliselt Travelfree.info, Trip.ee ja Reisidiilid.ee veebilehtedelt. "Viimastel aastatel on Eesti veebisaidid muutunud üsna tublideks heade pakkumiste väljatoojateks," kiidab ta. Lennufirmadest eelistab Birgit eelkõige Ryanairi, Vuelingut ja WizzAiri. "Ma pole tegelikult ise veel Wizzairi kasutanud, aga kui sul on nende aastakaart, siis võid saada Vilniusest Islandile ja tagasi 40–50 euroga või Vilniusest Ukrainasse 12 euroga," toob Birgit näite. Mainitud lennufirmade plussiks nimetab Birgit võimalust lennupiletite hindu kuupõhiselt võrrelda. Eriti põhjalikult saab lennupileti hindu võrrelda siiski Skyscanneris. Kas lennupiletid saab odavamalt kätte võimalikult vara või siis vastupidi – hoopis vahetult enne reisi ostes? Birgit arvab, et see sõltub siiski firmast. "Mina eelistan osta pigem varakult. Samas sain ma näiteks kolm nädalat enne reisi Vuelinguga Amsterdamist Barcelonasse 45 euroga, mis ei ole ka üldse kallis," tõdeb ta. Püüa hakkama saada käsipagasiga Reisile tasuks kaasa võtta ainult käsipagas, sest odavlennufirmad kasseerivad üldjuhul äraantava pagasi eest lisaraha. "Kümme kilo pagasit on tegelikult päris palju ning kuu aega saab sellega väga edukalt hakkama. Isegi minusugune inimene, kes sinna väga palju riideid topib," muigab Birgit. Ta reisib suurema käekotiga, kuhu mahub küll palju, kuid jätab mulje, et see pole eriti raske. Samuti on neiul alati igaks juhuks kaasas riidest kott, kuhu vajadusel mõned asjad sisse lükata. Kuigi võiks eeldada, et mööda maad on soodsam sõita kui lennata, tasub Birgiti sõnul võrrelda bussi- ja rongipiletite hindu lennupiletite omadega. "Eelmisel suvel seiklesin kuu aega seljakotiga Hispaanias ning mul oli oma kindel marsruut: alustasin põhjast, liikusin lõunasse ja tulin läbi idaosa Barcelonasse. Kui ma oleksin soovinud näiteks Sevillast jõuda Barcelonasse, siis kõige odavam oleks olnud kindlasti lennuk, olen märganud 10-, 15- ja 20euroseid pakkumisi. Seega on seal nii-öelda mööda riiki sõita kindlasti kallim," räägib ta. Eriti soolase hinnaga kipuvad olema kiirrongipiletid. Kui bussipileti Madridist Sevillasse võib saada 20 euroga, siis kiirrongipileti eest tuleb välja käia peagu 70 eurot (sisaldab ka korralikku hommikusööki – L. M.). Samas sageli maksab ka aeg – kui buss sõidab kuus tundi, siis kiirrong läbib sama vahemaa kahe tunniga. Selleks, et odavate bussipiletite pakkumisi mitte maha magada, soovitab Birgit end registreerida Ecolinesi, Superbusi ja Simple Expressi kliendiks – nimelt saadetakse uudiskirjad e-meilile Mida lähemal kõrghooajale, seda kallim Birgit soovitab majutust otsida veebilehtedelt Hostelworld.com, Booking.com ja Airbnb.com. Viimasest portaalist soovitab ta öömaja valida eelkõige sel juhul, kui reisitakse seltskonnaga. "Mina ööbin tavaliselt hostlites, sest muidu oleksin ma lihtsalt üksinda. Valin just sellised hea reitinguga hostelid, kus on common room (ühine elutuba – L. M.), ühised õhtusöögid, mõnus seltskond, toredad hostelipidajad. Selline melu peab alati käima," kirjeldab Birgit enda meelispaiku. Kuigi teatav spontaansus tuleb reisil ainult kasuks, soovitab ta ööbimiskohad siiski võimalikult vara broneerida. "Kuuks ajaks Hispaaniasse minnes üritasin ma küll paindlik olla, aga hostelid broneerisin ära. Mida lähemale kõrghooajale, seda kallimaks need tegelikult lähevad. Kui mingi kondikava kuupäevadega paigas on, pange ka öömajad paika," soovitab Birgit.