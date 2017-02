Vabariigi aastapäevakõnes tegi riigipea Kersti Kaljulaid ära selle, mida paljud on juba kümnend oodanud ja millest viimati rääkis ehk Arnold Rüütel oma presidendiajal, kui käibesse tuli teise Eesti mõiste. Kaljulaidi kõne oli inimkeelne, mitte poliitiliselt kõmisev, ning ilmselt tänu sellele kõnetas ka skeptikuid ja küünikuidki.

Sellest esinemisest saaksid tahtmise korral eeskuju võtta meie poliitikudki, kes harjunud väsitama rahvast ohtrasõnalise jutuga Vene- ja sõjaohust ning pideva relvile mobiliseerimisega. Kahtlemata oluliste julgeolekumurede kõrval tahab aga ka igaühe igapäevaelu elamist ning nendest rahvale lähedasematest asjadest Kaljulaid meile rääkiski, olgu selleks siis eesti keele püsimine ja kaitse, koduvägivald või meie komberuumi ja mujalt siia tulnute suhted – kuigi viimase teema käsitlus võinuks nii mõnegi meelest olla märksa tagasihoidlikumas mahus.

Nii oli presidendil õigus, kui ta mujal elanuna rääkis noorte teistsugusest elunägemisest, mis ei kujuta enam ette 30 aastat jutti töötamist, sest lai maailm tahab avastamist ja iseenda huvid realiseerimist. Seega on kaasaskantav riik töörändajale mitte ainult hea mõte, vaid lähitulevikus juba eluline hädavajadus. Rääkimata pensioni- ja ravikindlustuse reformimisest, meeldigu see meile või mitte. Ka haldusreformi hammasrataste vahele jäämise ohust ja kogukonnateenuste osutamisest rääkimine vaid kinnitas riigisisestele teemadele keskendumist. Ja polegi oluline, kas värske üldmulje tulenes sellest, et president näeb Eesti asju pärast pikka aega siit eemalolekut või erinevalt meestekesksest poliitikast naistesilmade kaudu – oluline on tulemus. Nüüd on küsimus, kas ka poliitikud kõnes õhkuvisatud ja nende jaoks ehk ebamugavadki teemad üles nopivad ja nendega tegelema hakkavad. Vähemalt on meil hea ajend neist seda enne riigi sajandat sünnipäeva aktiivsemalt nõuda.