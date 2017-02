Malaisia politsei teatas reedel, et Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni poolvend Kim Jong-nam (45) tapeti 13. veebruaril Kuala Lumpuri lennujaamas keemiarelvaga.

Ekspertiis tegi kindlaks, et tema näol ja silmamunadel on närvigaasi VX jäljed. See on maitsetu, lõhnatu ja äärmiselt mürgine gaas, mille ÜRO on liigitanud masshävitusrelvade hulka ning kasutamise keelustanud. Kim Jong-nami mõrvasid kaks naist, kes osutusid Vietnami ja Indoneesia kodanikeks. Kahtlusalustena vahistati ka põhjakorealane ja indoneeslanna sõber. Malaisia uurijad lähtuvad versioonist, et mõrva taga on Põhja-Korea võimud. Pyongyang eitab seda.