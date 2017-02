Vahemere-äärsetes riikides ootab võimalust jätkata teekonda Euroopasse 5,95 miljonit põgenikku, seisab Saksa eriteenistuste salaraportis, millega ajalehel Bild õnnestus tutvuda.

Ainuüksi Türgis elab pagulaste vastuvõtukeskustes 2,93 miljonit inimest. Jordaanias unistab elust Euroopas 710 000 põgenikku, Liibüas on jäänud ajutiselt pidama kuni 1,2 miljonit õnneotsijat.

ÜRO andmetel on olukord muutunud eriti dramaatiliseks Lõuna-Sudaanis, Somaalias, Loode-Nigeerias ja Jeemenis, kus näljasurm ähvardab 20 miljonit inimest. Neist 1,4 miljonit on lapsed. ÜRO vajab näljasurmaga silmitsi elavate inimeste päästmiseks 5,6 miljardit dollarit. Viimastel kuudel ongi suurem osa üle Vahemere Euroopasse jõudnud põgenikest pärit Aafrika riikidest.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) reedel avaldatud raportis seisab, et 22. veebruari seisuga on alates aasta algusest üle Vahemere Euroopasse jõudnud 13 924 põgenikku. Neist 10 701 võeti vastu Itaalias, 2223 Kreekas ja 1000 Hispaanias. Uppunuid on tänavu registreeritud 366.