Presidendi vastuvõtt alles käib, kuid Õhtuleht püüdis kätlemise eel kinni muusikutest abielupaari Jalmar ja Sandra Vabarna. Setudele kohaselt olid nemad rahvarõivis.

Sandra riided valmisid nende mullu peetud pulmaks, Jalmar aga ütleb, et käib sama hamega ka ansambliga Zetod esinemas.

Eelmisel aastal kandis Sandra ilusat kleiti, kuid ütleb, et rahvariided on kaunimad kui kui ükski maailma kleit ning ta kavatseb nendega veel vähemalt kümme aastat vastuvõtul käia. See, et president tänavu rahvariideid kannab, on Jalmari sõnul väga südantsoojendav. "Väga julge ja eeskujulik presidendist," lisab Sandra.

Vaata videost, mida Vabarnad Õhtulehele veel rääkisid.