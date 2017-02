Käimas on presidendi vastuvõtt ning kätlemise vahepeal saab näha ka peo külalistega intervjuusid. Kaamerasilma ette sattus ka näitleja Priit Võigemast, kes rääkis, et temal algas tänane tähtis päev toredasti, pannkookide praadimisega.

“Kui selgus, et ilm läks ilusaks, läksime välja lastega, tahtsime minna ka paraadi vaatama,” rääkis ta. Kuid paraadi väga hästi perega ei nähtudki, kuna Vabaduse väljakul oli liialt palju rahvast, seetõttu mindi koju televiisorist sõjatehnikat vaatama.

Võigemasti sõnul teavad tema lapsed väga hästi, mis on vabariigi aastapäev ja miks see tähtis on. Osati tuleneb see ka koolist. “Väga tänuväärset teeb ka kool. Gustav Adolfi gümnaasiumis tähistatakse iga kord aastapäeva, õpetatati hümn selgeks salm-salmilt,” rääkis ta.