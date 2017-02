Nüüd on see läbi. Meie Kersti kõne on peetud, Pätsi sammast pole ikka veel. Ameeriklased on end Vabadusse platsil ja saksa lennukid vabas Eesti õhus hästi madalalt näidanud, mis ilmselt Putinil hambad plagisema võttis. 113 Eesti tegelast on oma märgid presidendilt kätte saanud ja võivad nüüd teiste ees uhkustada. Seda nad teevadki. Ja üldse polekski midagi nagu juhtunud kui 99 mööda sai.

Ent pidage. Midagi on siin kindlasti muutunud. Aga mida tõesti kõik märganudki pole. Kas on ennemuiste nii väga juhtunud nii hüpoteetiline tõsiasi, et Põhja-Eestist on keegi tegelane hüpanud autosanga ja keeranud ilma nähtava põhjuseta tuled Gauja kallastele või läinud Sigulda kaunite kuplite vahele keppi ostma. Pole talle lugenud euroveeringud, mida läinud kuust jälle rohkem tuleb välja anda – see sõit nagu ei maksakski midagi. Ütleme, et põhjaeestlase jaoks oleks selline väljaminek tõesti pisut tavatu. Aga seesama Gauja on ilmselt tõesti teistpidi voolama pandud, sest ka lõunaeestlane reisib üle mõistuse tihti ükskõik mis Läti toidupoe vahet.

Nüüd hakkab ilmselt juba igaüks aru saama, mida imelikku on kahe riigi vahel juhtunud, et meie sõprus nii kaljukindlaks on muutunud. Selle eest on hoolt kandnud meie poliitikud ja riigimehed, kõik koolid kõvasti läbi käinud mehed. Ja keera vaid telekanuppu – kui hakkavadki kohemaid patrama, et nii peabki olema, et meie naabrid meie raha ära võtavad. Nii oli vähemalt siis, kui Eesti riik 99 aastat vanaks sai.