Rüütel ja Ilves rääkisid mõlemad kõigepealt ajaloost, kuid Kaljulaid ei kõnelenud sellest praktiliselt üldse – selle koha pealt mina kiidaksin teda, võib-olla ei ole tõesti vaja. Teine oluline tähelepanek on, et Ilves rääkis laias laastus võetuna majandusest ja Rüütel ühiskondlikust lepingust. Kaljulaid rääkis hoopis kultuurist, näiteks komberuumile pühendas üsna suure osa kõnest ja sellega erineb ta eelmistest presidentidest väga tugevalt.

Kurjuse sissetoomine selles kõnes oli täiesti fantastiline moment: vägivallast on palju räägitud, aga just kurjusest mitte. Kaljulaidi kõne saab mõtteliselt jagada kahte lehte: esimene osa oli kõrgintellektuaalne tase, see oli veel parem kui Lennart Meri. Teises osas tahtis president aga rääkida olupoliitikast ja kogukonnaprobleemidest, mis ehk isegi rikkus ära üdini hea mulje kõne esimesest poolest.