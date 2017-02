Õhtuleht uuris, millist sõnumit kandis president Kersti Kaljulaidi esimene vabariigi aastapäeva kõne.

Kõne teemadevalik oli küllaltki originaalne – kõigepealt torkas silma ja kõrva see, et president praktiliselt üldse ei käsitlenud välispoliitikat, vaid rääkis puhtalt Eesti inimesest Eesti inimestele ja sisepoliitikast.

Ma ootasin, et president, kellel on arvestatav roll välispoliitilisel areenil, räägib pikemalt ja rohkem eesistumisest, kuid selle teema ta vaid markeeris ära. Küll ei mõistnud ma, miks ta rääkis nii pikalt pagulas- ja sisserändepoliitikast. Ühest küljest on see praegu suur teema Ameerikas ja Euroopas ja kõikide inimeste jaoks, kes vaatavad CNNi, kuid lihtsa inimese jaoks see ei ole igapäevane probleem.