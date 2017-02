Õhtuleht uuris, millist sõnumit kandis president Kersti Kaljulaidi esimene vabariigi aastapäeva kõne.

Üldiselt jättis presidendi kõne positiivse mulje. Retooriliselt oli see väga tugev. President esines kindlalt, kõnes oli mitmeid uusi sõnakasutusi ja kujundeid, nagu „õmblusteta ühiskond“ ja „komberuum“. Kõne oli oma olemuselt pigem positiivne ja isegi Eestit kiitev. Manitsemist oli palju vähem kui oli Ilvese teise ametiaja ja ka Meri viimastes kõnedes, kus manitsev-muretsev toon oli palju enam esil.

Mis on väga iseloomulik Kaljulaidile ja erinev eelmisest presidendist, oli see, et rõhku välis- ja julgeolekupoliitikale oli vähe. Oma orientatsioonilt on Kaljulaid tõesti pigem siseriiklik president.