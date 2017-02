"Kes on korralik naine?"

Prantsuse raadio vastab: "Korralik naine on selline naine, kellel on üks mees – abikaasa – ja armuke."

"See on juba langenud naisterahvas!"

Prantsuse raadio: "Langenud naine on selline naine, kellel on üks mees ja palju armukesi."

"See on ju allakäinud naisterahvas!"

Prantsuse raadio: "Allakäinud naisterahvas on reeglina naine, kellel pole ei meest ega armukest."

"See on ju üksik naisterahvas!"

Prantsuse raadio: "Üksik naisterahvas on selline naine, kellel on ainult üks, oma mees!"