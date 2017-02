Georgi-Rene Maksimovski kannab Estonia kontserdisaalis setu rahvariiete juurde kuuluvat kaabut. Kaabu jäi pähe ka hümni ajal. Kas rahvarõivaid kandes on see lubatud?

Üldiselt näeb etikett ette, et mehed võtavad siseruumides peakatte peast. Kas rahvariideid kandes ei pea sellest reeglist kinni pidama või eksis presidendi abikaasa etiketireegliga?

Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraator Reet Piiri nendib, et tegelikult näeb tava ikkagi ette seda, et kirikus, söögilauas ja siseruumides üleüldiselt tuleb siiski peakate ära võtta ning see kehtib ka rahvarõivaid kandes.