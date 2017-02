Poliitteemaline blogi poliitika.guru andis ülevaate president Kaljulaidi Vabariigi aastapäeva kõnest. Poliitika.guru toimetaja Andreas Kaju arvates ei olnud kõne tehnilise poole pealt parim, kuid tegu oli valgustava kõnega ning andis aimu, kes meie uus president on.

"President Kaljulaid sõnas enda kohta presidendiks o s u t u m i s e päevil, et on liberaalne konservatiiv või konservatiivne liberaal. Poliitikahuvilisele võis jääda mulje pigem mugavast kui uue presidendi vaateid tegelikult valgustavast seisukohast. Esimene tõsine presidendikõne oli võimalus asuda enda hoiakuid avaramalt maha joonistama ning võib julgelt arvata, et paljudes toimetustes ja kodudes olid ootused arvestatavad, sest presidendi esimesi ametikuid on ilmestanud katsed kujundada omanäolisemaks presidendiinstitutsiooniga kaasnevaid rituaale ja protokolli – muutusi on aga lihtsam mõista ja toetadagi, kui on arusaadav nende taga seisev poliitiline teooria, terviklikkus," kirjutas ta.

"Kuigi tehniliselt ei olnud kõne ühtne ja koosnes pigem mitmest võrdse osakaaluga peatükist, siis ei ole kindlasti võimalik enam öelda, et president on meile tundmatu. Liiatigi seisavad presidendil alles ees need teod, mis ilmavaate peatükid poliitiliseks tervikuks liidavad," sõnas Kaju.

"Kindlasti on president Kaljulaidi kõige läbimõeldumad, eestluse eilset, tänast ja homset päeva läbi isikliku kogemuse mõtestavad kõned ja tekstid veel ees. Tänane kõne oli “Tere! Mina olen Teie president Kersti Kaljulaid ning ma usun inimeste võrdsusesse, rahvuse ja kogukonna rolli iga inimese individuaalse potentsiaali saavutamises, keelepõhisesse ühiselusse ning Eesti paratamatusse kuuluvusse Euroopa väärtustraditsiooni. Ma olen eestlane ja eurooplane ning ma tean, et koos saavutaksime me palju ent me peame veel üksjagu pingutama, enne kui kõik eestlased on valmis jagama neid ühiseid väärtusi," arvas ta.

