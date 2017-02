Tänavu on presidendi vastuvõtul külaliste seas ka muusikutest abielupaar Jalmar ja Sandra Vabarna, kes sarnaselt presidendile ülle tõmmanud Setumaa rahvarõivad.

Jalmar ja Sandra on vast kõige õigem kooslus neid riideid kandma - on ju paari meespool põline setu, ka Sandra juured viivad sinna. Võib arvata, et tegu on samade riietega, mida Sandra ja Jalmar kandsid oma mullu suvel toimunud kolmepäevases setu pulmas.