"Minule jättis väga sümpaatse mulje. Ta ei ole küll täielikult setu rahvariietes, kuid kõik on väga korralikult tehtud," räägib Piiri. "Ta ei ole ka varasematel aastatel olnud täielikult riides," viitab ta möödunud vastuvõttudele, kus külalisena viibinud Kaljulaid on alati rahvarõivaste kasuks otsustanud, kuid siiski kandnud vaid osalist komplekti.

Huvitava faktina toob Piiri lisaks välja ka selle, et presidendi särk on siiski päris ehtne setu rahvarõivaste juurde kuuluv särk, mis on valmistatud tema teada ka lausa päris vanast kangast, mis lisab särgile veelgi väärtust juurde.

Päris õigest komplektist on puudu näiteks põll ja peakate. Põhjus, miks erinevalt abikaasast president võis ehtsatest rahvariietest loobuda, võib Piiri sõnul peituda selles, et kui naine pole harjunud neid kandma, siis võib see olla üpriski keeruline ja ebamugav. Näiteks keeratakse pealinik kulmudeni ümber naise pea ning see on kinni pandud peavööga.