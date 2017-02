KL Tartu maleva kaplan Priit Tamm ütles vabariigi aastapäeva tseremoonial Tartu vabadussamba Kalevipoeg juures, et meil Eesti rahvana on, mille üle siiralt ja väärikalt uhkust tunda.

"Meil on Vabadussõja võit. Meil on visadusest ja kannatlikkusest tunnistav omariiklus. Meil on vaprad väed. Imetlen ikka, kui vahvalt võitlesid Eesti mehed nii Vabadussõjas kui II Maailmasõjas oma maa ja vabaduse eest – kui seda vaprust oleks saanud korrutada rohkemate meestega, oleksime olnud võitmatud. Ka täna ei ole Eesti kaitsevägi mitte mingi suure anonüümse armee allüksus, vaid üks väärikas liitlane teiste seas. Ja meil on meie esivanemate usk, mida ei saa ära kustutada," ütles kaplan oma kõnes.

"Kas julgeme säilitada meile omast meie maal?," küsis samas Priit Tamm. "Võiksime julgeda. Meil ei ole tarvis häbeneda. Ka ei ole meil tarvis vahtida tunnustust otsides ringi ei ida ega lääne poole. Me oleme need, kes me oleme. Mõnikord ja mõnes asjas paremad, mõnikord ja mõnes asjas kehvemad. Aga me õpime ja kasvame. Me teeme omal maal asju meie moodi ja tahame, et see nõnda ka jääks. Ja mu meelest ei ole selles midagi imelikku. Seda, kes ise ennast austab, austavad ka teised."

Vabariigi aastapäeva tähistamine algas täna hommikul Tartus vabadussamba Kalevipoeg juures, kuhu olid kogunenud Kaitseliidu Tartu maleva üksused, Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred, akadeemilised organisatsioonid ning Päästeameti, Vanglateenistuse ja Tartu linnavalitsuse esinajad.

Tseremoonial kõneles lisaks Kaitseliidu Tartu maleva kaplanile ka Tartu linnavolikogu esimees Vladimir Šokman .

Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine jätkus seejärel Tartu Tähetorni juures, kus linnakodanikele kõnelesid Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu maavanem Reno Laidre, EELK Tartu praost Ants Tooming, naiskodukaitse Tartu ringkonna esinaine Triin Viltrop ja Eesti Üliõpilaste Seltsi abiesimees Kristjan Silm.