Õhtulehe toimetusele kirjutas Valgast pärit vanem proua, kes Eesti Vabariigi 99 aastapäeva puhul kirjutas president Kersti Kaljulaidile pühendatud luuletuse.



Veera Kasimova on luuletusi kirjutanud terve elu ning hiljuti avaldanud ka paar luulekogu. Tema sulest on on ilmunud ka sellised teosed nagu Hingeluule, Luulejälg, Mõtteluule ning Luulelisa. Proua sõnul on tema kireks kirjutada armastusest, loodusest ja elust-enesest. Seekordsed südamlikud salmid kirjutas ta aga suure pühendusega meie presidendile.

Luuletus kõlab järgnevalt: