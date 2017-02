Täna peeti Tallinnas Vabaduse väljakul Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad, kus marssis ligi 1100 kaitseväelast, kaitseliitlast, sisekaitseakadeemia kadetti ning liitlassõdurit. President Kersti Kaljulaidile on see esimene paraad presidendina.

"Eesti sõjalise riigikaitse alustalad on võrdselt nii kollektiivne kaitse kui ka iseseisev kaitsevõime. Eesti riik on oma valikutes olnud kindel ja kaitseväe arendamine on juba aastaid olnud tähelepanu keskpunktis. Me ei saa lubada endale olla käed rippus, silmapiirile suunatud pilk läänest abi ootamas. Kaitstakse seda, kes tahab ja oskab ennast ise kaitsta," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras oma kõnes.

"Me oleme nii suurtel õppustel kui ka välk-kogunemistel oma reservväelaste valmisolekut ja oskusi proovile pannud. Me oleme kogenud, et Eesti inimeste soov ja tahe riiki kaitsta on reaalne ja arvestatav."