Peaminister Jüri Ratas alustas tänast päeva kannutäie õlle joomisega, mis akadeemiliste organisatsioonide tava.

Täna hommikul kell 9:40 võõrustas peaminister Jüri Rattas akadeemilisi organisatsioone Stenbocki maja hoovis. Peaminister pidas tudengitele sütitava kõne ning tegi kaasa ka akadeemiliste organisatsioonidele tuntud tava, mille käigus juuakse korraga ära terve kannutäis õlut. Ratasele ei valmistunud traditsioon probleeme, näidates oma õlle joomise kiirusega silmad ette ka kogenud korporantidele.

Sarnane traditsiooniline õlle joomine toimus ka pärast lipu heiskamist komandandi aias, kus riigikogu esimees Heiki Nestor pidi tudengite ees näitama oma neelamis oskuseid. Härra esimehele ei olnud see aga esimene kord. Nestor oli õnnelik, et lõpuks on ta palveid kuulda võetud ning kannu porterit valatud.