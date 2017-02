Tallinna linnavalitsus kehtestas Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu.

Põhja-Tallinnas asuva 1,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud detailplaneering näeb ette moodustatavale elamumaa krundile kolmekorruselise ja kuni kuue neljakorruselise korterelamu ning ärimaa kruntidele kuni neljakorruselise ärihoone ehitamise võimaluse. Ühtlasi nähakse ette olemasoleva hoone ümberehitamine kolmekorruseliseks ärihooneks.

Planeeritud maa-ala asub Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Väike-Patarei ja Jahu tänava vahelisel maa-alal. Planeeritud maa-ala kontaktvööndis paiknevad hooned on erineva arhitektuurse lahendusega, põhiliselt 2- kuni 5-korruselised lahtise hoonestusviisiga korterelamud. Hoonete ehitusjoon paikneb üldjuhul tänavajoonel. Kalamaja asumile on iseloomulik haljastatud hoovialade rohkus.

Planeeritud maa-ala jääb arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.–16. sajandi asulakohta ning asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ning Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohases vaatesektoris Katariina muulilt vanalinnale.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja koostatava Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringuga. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on antud ala juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jms.

Planeeringu lahendusega muutub ala kasutatus ning arhitektuurne ilme, sest müüriga piiratud amortiseerunud suuremahuliste riigikaitseliste ja tootmishoonete asemele on kavandatud piirkonda sulanduv ning laiemat kasutust leidev haljastatud äri- ja elamuala. Kavandatud 4-korruseline ärihoone on paigutatud võimalikult planeeringuala idapoolsesse nurka, et tagada Suur-Patarei tänavalt vaade rekonstrueeritavale paekivihoonele.

Olemasoleval paekivist hoonel taastatakse tema algupärane välimus ning selleks on detailplaneeringus määratud tingimused hoone ehitusprojekti koostamiseks. Hoonet on võimalik kasutada esindus- või ärihoonena. Ülejäänud planeeringualal asuvad olemasolevad hooned lammutatakse. Detailplaneeringu lahenduses on säilitatud võimalikult palju olemasolevat kõrghaljastust ning määratud põhimõtted täiendava haljastuse rajamiseks. Korterelamute vahele on kavandatud ühine haljastatud hooviala koos mänguväljakuga.

