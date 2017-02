Mõned nädalat tagasi läks kümmekond Kaiu jhiseltsi liiget seajahti pidama, kui ühtäkki avastati enda eest pikad-laiad jalajäljed. Kogenud jahimehed taipasid kiirelt, et on talveunest äratanud mesikäpa.

11. veebruaril läksid mehed Kaiu lähedale Tolla külla, seajahti pidama. Küttidega olid kaasas lääne-siberi laikad, kelle haukumise andis mõista, et märgatud on saaki. Haukumise suunalt oli kuurda võimsat okste raginat, misjärel saabus vaikus.

Jaht peatati ja kuuldud ragina suunast avastati jäljest, mis olid 26 cm pikad ja 13 cm laiad.

Kogenud kütid tundsid kohe ära jälgede omaniku. Vanemad ja targemad mehed teadsid öelda, et tegemist on emakaruga, sest viimase jälg on proportsioonidelt kitsam isase omast.

