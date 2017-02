Vanarahva tarkuse järgi tuleb ussil täna hing sisse ja ta keerab teist külge. Et aga suvel nõelata ei saaks, tuleb vältida töid, mille tegemiseks tarvis nõela. Agaramad võivad peletada sõela abil kärbseid.

Pühapaikade ja rahvapärimuse uurija Ahto Kaasik selgitab, et maod ja putukad, kellele mõeldes päeva tähistatakse, päriselt veel ei ärka. "On öeldud, et tulevad hinge: see tähendab, et hakkavad ärkama," täpsustab ta, et maod keeravad täna lihtsalt teist külge. Ühtlasi ei märgi päev talve selgroo murdu, vaid on Kaasiku sõnul väiksemaks pidepunktiks.

Ussi äratamisel päeval tuleb hoiduda nõeltest. "Vanasti oli keelatud ka kedrata: on kästud isegi vokid kinni katta või ära peita, aga ka kangaste kudumine, varrastega kudumine ja kõikvõimalikud nõelatööd on keelatud," ütleb Kaasik, et muidu võib uss suvel nõelata. "Samuti ei tohiks sel päeval koju tuua ühtegi oksakest, sest muidu tulevad metsaussid kodu juurde ja võivad inimesele tee peale ette jääda…"