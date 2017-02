Kunagise Kõue muinasasula piiridest suvel avastatud aardeleid on peaaegu täielikult välja puhastatud ning see kinnitab arheoloogidele ja ajaloolastele hilisviikingiaegset kaubateed Novgorodist Skandinaaviasse ja seda, et maarahva naised suutsid kodustes tingimustes valmistada ilusaid käsitööehteid.

Mullu juunis tuli heinamaalt ühtse mullapalli ehk monoliidina välja muistne aare ja kuna leidja oli vastutustundlik, said aardega edasi tegeleda asjatundjad, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Praeguseks on suurest mullapallist välja puhastatud kaks käevõru, ripatseid, sõrmus, tinatükk ja selliseid poolfabrikaate, mida kasutati rõivaste kaunistamiseks, ning sellist käsitööd tegid naised.

Veel väärivad leiust suurt tähelepanu tinast ripatsid, milliseid on leitud Novgorodist ja Põhja-Rootsist karusnahkadega kaubelnud laplaste aladelt, ning mis kinnitavad üle Soome lahe kulgenud muistset kaubateed.

"Praeguse uurimisseisu juures võime oletada, et kõik need seitse Kõue aarde- või peitleidu, mis on viimastel aastatel päevavalgele tulnud, pärinevad ühest või samast ajast ehk aastast 1100, mil regiooni tabas mingit suuremat sorti hävitus- või rüüstretk," ütles arheoloog Mauri Kiudsoo.