Eile pidid Dakota Accessi torujuhtme vastu protestivad kohalikud Standing Rockis, kellest suur osa olid siuu hõimu liikmed, oma laagri kokku pakkima. Laager on püsinud kuus kuud ja protestide kõrghetkel oli seal tuhandeid inimesi. Nüüd on võitlus torujuhtme vastu läinud kohtusse ja eile lahkus laagrist umbes 150 inimest, räägib ajakiri Time. Lahkumistseremooniaks sai laagri sümboolne mahapõletamine. Seejärel kõndisid laulvad ja trumme mängivad protestijad laagripaigast minema. Kõik meeleavaldajad ei lahkunud rahumeelselt ja politsei pidi nende eemaldamiseks jõudu kasutama.

Protestijate seas valitsevad kahetised tunded. Paljudel on kahju lahkuda kohast, mis on kuude jooksul kui teiseks koduks saanud. Samuti on raske lahkuda uutest sõpradest. Teised on energiat täis ja veendunud, et võitlus jätkub.