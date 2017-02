Ligi 20 Ameerika Ühendriikide kindralit ja admirali alustas täna Eestis kahepäevast visiiti, et saada ülevaade Eesti valitsusasutuste ja riigikaitse süsteemi toimimisest ning osaleda vabariigi 99. aastapäevale pühendatud üritustel.

17 äsja kindrali või admirali auastme saanud USA kõrgemat ohvitseri viibivad Eestis riikliku õppeprogrammi raames, mis näeb ette tutvumist liitlasriikide julgeolekusüsteemiga, et tagada USA ühendoperatsioonide doktriini edukas ellu viimine. Õppereisi eesmärk on tutvustada kindralitele liitlasriikide nägemust julgeolekukeskkonnast ning anda ülevaade julgeolekupoliitika kujundamisest.

Kõrgematele ohvitseridele suunatud kursuse ülema erukindral Philip Breedlove sõnul on oluline, et õppurid mõistaksid, mida tähendab elada suurema naabri kõrval ning olla seejuures eeskujulik liitlasriik, kes panustab nii iseseisvasse kaitsevõimesse kui liitlaskohustustesse, vahendas kaitseväe peastaap. "Kõige selle juures on Eesti ja kindral Terras [Eesti Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras - toim] olnud väga häälekad Venemaa naabruses asuvate riikide eest seisjad," ütles endine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja Philip Breedlove.

USA kindralid kohtusid täna president Kersti Kaljulaidi, peaminister Jüri Ratase, kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase, Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis James Desmond Melville'i, riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja kaitseministeeriumi kantsleri Jonatan Vsevioviga ning külastasid NATO küberkaitse koostöökeskust ja Tallinnas visiidil viibivat Ameerika Ühendriikide ristlejat Hue City.

Homme osaletakse vabariigi 99. aastapäevale pühendatud üritustel, kohtutakse riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso, Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili ja Kaitsepolitseameti peadirektori Arnold Sinisaluga.