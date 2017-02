Tuhanded Iraagi ja liitlasvägede sõdurid vallutasid strateegilise tähtsusega lennujaama. Kuigi maandumisrada on hävitatud, usutakse, et sõjavägi suudab uut positsiooni enda kasuks ära kasutada, vahendab BBC. Enamik Mosulis surma saanud inimesi on tsiviilisikud. Rünnakuoperatsioon kestis neli tundi. ISIS jätkas miinipildujatest lennujaama suunas tulistamist ka pärast linna taandumist. Mosuli idaosa võideti ISISe käest tagasi eelmisel kuul. Operatsioon algas öösel USA juhitud liitlasvägede õhurünnakuga, mille järel liikusid lennujaama alale relvastatud kolonnid. Üks iraaklaste leitnant hukkus tee äärde paigaldatud pommi plahvatuses ja sõjaväelasi tabas lennujaama hoonetesse varjunud ISISe võitlejate kuulirahe. Kuigi lennujaama maandumisrada on ISISe poolt hävitatud, on lennujaama tagasivõitmine siiski oluline, sest annab võimaluse hoida kontrolli all mitmeid linna viivaid teid.

Armee praegune edasiliikumine toob nad väga lähedale Mosuli edelaosale, kus on tihedalt asustatud elamurajoonid. Arvatavasti ei takista see ISISe vägedel sealt sõjategevuse jätkamist. Iraagi sõjaväe esindaja väitel on džihadistid tulevahetuse järel kogunenud ka lähedalasuvasse sõjaväebaasi.

Kõik sillad, mis ulatusid varem üle Tigrise jõe, on õhurünnakute tagajärjel purustatud. Lääne-Mosuli kohal visati lennukitest alla lendlehed, kus hoiatati eelseisva lahingu eest.