“Kuna nõukogude ajal seda raamatut Eestis avaldada ei tohtinud, siis on paraku meie lähiajaloo üks kuulsamaid merelugusid endiselt vähetuntud,” ütles raamatu üks väljaandja, ettevõtja ja Sihtasutus Unitas nõukogu esimees Meelis Niinepuu ning lisas, et eriti oluline on selline lugemine põlvkonnale, kelle jaoks vabadus on olnud suuresti iseenesestmõistetav. “See on lugu tõelisest vaprusest ja vabadusejanust,” lisas ta.

Raamatu autoriteks on merereisi ise kaasa teinud Voldemar Veedam ja teda hiljem abistanud ameerika ajakirjanik Carl B Wall. Teose originaaleksemplar ilmus 1952. aastal New Yorgis ning suure rahvusvahelise menu tõttu tõlgiti seda nii inglise-, saksa-, jaapani-, araabia- kui ka kümnetesse teistesse keeltesse. 1960. aastatel kavandati eestlaste uskumatust pääsemisloost ka Hollywoodi filmi.

Niinepuu sõnul on seda reisi võrreldud Kon Tiki ekspeditsiooniga. “Aga kui Kon Tiki oli kuue täisjõus mehe teaduslik ekspeditsioon Vaiksel ookeanil, siis Erma retk on 16 tavalise eestlase ellujäämislugu lekkivas paadis,” rääkis Niinepuu. Mannetus olukorras purjeka saabumine Ameerikasse 1945. aasta detsembris oli tõeline sensatsioon, millest kirjutas kogu rahvusvaheline meedia. “See paat sai ikka vett ja vilet, sest teekonda ju alustati hilissuvel, kuid ajalehefotol, mis Erma saabumisest on tehtud, sajab lund.”

Raamatu ülemaailmse kordustrüki õigused 30 erinevas keeles kinkis Sihtasutusele Unitas ameeriklasest kaasautori pärijad. Eesti Mälu Instituut ja Sihtasutus Unitas pühendavad teose Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks Eesti rahvale. “Mul on väga hea meel, et see eepiline lugu eestlaste uskumatust meelekindlusest, julgusest ja vabadusejanust on Eesti Vabariigi 100 aastapäeva künnisel jõudnud tagasi koju,” ütles raamatu autori Carl B Walli poeg Matthew B Wall.

Lisaks raamatu esitlejatele viibisid Eesti jaoks tähtsal sündmusel Eesti eurosaadik Tunne Kelam abikaasa Mari-Ann Kelamiga, muinsuskaitsetegelane ja Käsmu muuseumi juht Aarne Vaik, Meremuuseumi direktor Urmas Dresen, maailmarändur Tiit Pruuli, endine õiguskantsler, jurist Allar Jõks, riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson jpt.

