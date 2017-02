Vabariigi aastapäeva tähistamise üheks osaks on alati olnud ka vastuvõtul kaunite kleitide jälgimine. Eesti tuntud moeloojad tõdesid, et kuigi tööd on vahetult enne pidulikku sündmust palju, siis kõrvale ei heideta ühtki kleiditellimust, vahendab Menu.

Iiris Janvieri moemajas on väga kiired ajad, kuna töös on erakordselt palju peokleite, tellimusi vabariigi aastapäeva vastuvõtuks veel vähem kui nädal enne pidulikku sündmust. Iiris Janvieri moemaja esindajad tõdesid, et nad püüavad viimase hetke tellimused täita ning kleidita ei tohiks keegi jääda.

Moelooja Liina Stein ütles, et kuigi minevikus on ette tulnud ka kleite, mis valmivad üleöö, siis tänaseks on tema kollektsioonis ka valmiskleite, et kliendid kasvõi loetud hetked enne vastuvõttu peoriided selga saaksid.

Stein lisas, et kui vaadata selle aasta tellimusi, siis vastuvõtukleidid on väga mitmekesised ning eriliselt on klientide südameid võitnud pits, mis on olnud moes aastakümneid.