Noor ameeriklanna saavutas kolm kuud tagasi kohtus võidu, et mitte lasta ennast voolikute kaudu toita. Sisuliselt tähendas kohtuotsus tema surma.

Anonüümse patsiendi advokaat rääkis CNN-ile, et naine, kellele viidatakse initsiaalidega A.G., suri esmaspäeval haiglas. Anoreksia käes kannatanud naine lahkus teise ilma kolm kuud pärast seda, kui ta oli kohtus võidelnud endale õiguse mitte lasta ennast voolikute kaudu toita.

Eelmisel suvel haiglasse saabudes kaalus 29-aastane A.G. alla 30 kilogrammi (60 naela). Naine, kes on söömishäirete ja madala enesehinnanguga võidelnud juba lapsepõlvest peale, keeldus toitmisest, kuid jäi siiski haiglasse ravile. Ta võttis vastu ravimeid, nõustamist ja teraapiat. Oma toitmisvooliku oli ta varem ära kiskunud ja keeldunud seda edasi kasutamast. Naise advokaadi sõnul oli tema ajendiks see, et naine "kartis paksuks minna".

Advokaat ütles CNN-ile: "Mul on hea meel, et mu klient on viimaks rahu leidnud. Ja mind kurvastab see, et ei moodne meditsiin ega armastav, toetav perekond, hoolimata kõigist pingutustest, ei suutnud aidata tal oma haigusest jagu saada."

Anoreksia on tõsine haigus, mille käes kannataja peamine soov on kaalu langetada ja kaalu madalal hoida. Sellega kaasneb rida terviseprobleeme ja haigus võib lõppeda surmaga. Anoreksia küüsist on võimalik pääseda, selle ravis kasutatakse psühhoteraapiat ja ravimeid.