Kahe politseiniku juurde astub välismaalane ja, ise kannatamatult jalalt jalale tammudes, küsib inglise keeles, kus on tualettruum. Politseinikud kehitavad õlgu. Välismaalane läheb üle saksa, siis hispaania, siis itaalia ja lõpuks prantsuse keelele - tulemus on ikka sama. Lõpuks tormab õnnetu välismaalane juhuslikus suunas minema, üks politseinik aga sõnab oma paarimehele:

"Noh, ütle nüüd, kas inimesel on võõrkeeltest mingit kasu?"