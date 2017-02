“Palun öelge, milleks seda saadet on vaja ja kellele. Oleks võinud minna lõbumajja filmima,seal meestega aelemisega teenitakse raha. Tv-saade peaks olema õpetlik, mida see saade õpetab, kas seda, et kohe esimese mehega kisu paljaks ja voodisse. Siin ei ole midagi pistmist abieluga, vaid nagu kingapoes kinga jalga proovimisega, milline sobib. Seda saadet vaatavad noored tüdrukud ja mis järeldusi nad sellest teevad. Häbenemine on ju inimesele sündides kaasa antud, vaadake oma väikseid lapsi kui nad hakkavad häbenema, tüdrukud ei käi enam paljalt, poisid ei lase emadel neid pesta. Ma olen vanem inimene ja ei saa kõigest aru, aga see saade on ju amoraalne ja väga labane. Kas teles ei tööta ühtegi selle ala nõustajat? Ma arvan, et abieluks on vaja armastust, üksteise mõistmist ja teineteise austamist. See saade tundub rohkem nagu koerapulm,” kirjutas üks Õhtulehe lugeja.