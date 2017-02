Homme kell kaks algab Oleviste kirikus juba traditsiooniks muutunud Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine kodututele ja vähekindlustatud inimestele. Oleviste hoolekande juhi Riina Solmani sõnul on nad vabariigi aastapäeva peolauda korraldanud juba nii kaua, et ta ei suuda selle ettevõtmise algust meenutada. „2004. aastal oli see juba kindlasti,“ julges ta ühe aastaarvu välja öelda.

Homsel päeval on Olevistes väike kontsert, pakutakse süüa ja annetajate poolt toodud maiustusi ja küpsetisi. See on väike pidupäeva tähistamine Oleviste hoolekande poolt, sest erinevat abi pakutakse kiriku juures igapäevaselt, lisas Solman.

„See peaks olema täiesti normaalne, et kodanikud on ärkvel ja ei maga,“ selgitas ürituse mõtet Solman. „Vabariigi aastapäeva puhul on just õige aeg meenutada ajalugu, mitu tuhat inimest jättis oma elu Eesti iseseisvuse eest. Meie üritustel käib väga palju venekeelseid inimesi, nad kuulavad meid hea meelega ja ehk jääb neile midagi ka mõtteisse.“