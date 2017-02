Jay Z pääseb esimese räpparina USA laululoojate kuulsuste kotta.

Tavaliselt sotsiaalmeedias kidakeelne räpikuulsus on ilmselgelt uhke, sest ta säutsus Twitteris: “See on meie jaoks võit. Mäletan, kui räppi nimetati moeröögatuseks. Nüüd oleme ajaloo suurimate kirjanike kõrval," vahendab BBC News.

Kuulsuste koja liikmeteks on artistid, kes on oma lauludega maailmakultuuri rikastanud. Varasemate laureaatide seas on Marvin Gaye, Bob Dylan, Dolly Parton, Bruce Springsteen ja Michael Jackson.