Maanteeameti teatel on läbisõidumõõdikuga trikitamist Eesti automüügiturul märksa rohkem kui võiks arvata.

Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul pole maanteeametil küll viimaste aastate läbisõidunäidu kerimise kohta andmeid, kuid mõned aastad tagasi tehtud kontrollid näitasid võrdlemisi hirmutavaid numbreid.

Spetsialisti sõnul on läbisõidunäidu kerimise tõestamine keeruline protsess ja 2014. aastal suudeti tõestusmaterjalidega tõendada hodomeetri näidu kerimist 32 protsendil sõidukitest kasutatud sõidukite kampaania käigus kontrollitud sõidukitest. Samas usub spetsialist, et tegelikkuses on läbisõidunäitu keritud umbes 50 protsendil esmaregistreeritud sõidukitel.

Vahtra sõnul viitab igasugune läbisõidunäidu kerimine mitteausatele kavatsustele ning sellega petetakse ostjat.

