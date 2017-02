Hommikul kella 7.30 paiku juhtus Pärnu-Rakvere maanteel Vändra lähedal liiklusõnnetus, kui Pärnu poolt tulnud veoauto DAF paiskus vasakule poole teelt välja kraavi.

Juhi sõnade kohaselt tuli talle vastu Poola numbrimärkidega veok, mille haagis hakkas lörtsisel teel pendeldama. Kokkupõrke vältimiseks sõitis DAF-i juht paremale poole teed, kaotas oma masina üle kontrolli ja sõitis üle vastassuunavööndi teelt välja.

Veoki haagis oli tühi, sest juht oli just minemas koormat laadima ning siis pidi ta kaubaga Eestist lahkuma. Õnnetuse tagajärjel purunes veoki kütusepaak ning päästjate hinnangul voolas umbes 500 liitrit diislikütust maha. Ükski inimene avariis vigastada ei saanud.

Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juhi Sander Peremehe sõnul algas hommik politseile töiselt, sest ootamatult muutunud teeolud üllatasid sõidukijuhte. "Viimaste päevadel on ilm Pärnumaal olnud väga heitlik ja eilne tihe lumesadu muutis teed täna hommikul oluliselt libedamaks. Panen kõigile sõidukijuhtidele südamele, et teeolude hindamisel tuleb olla kriitiline. Pigem varuge sõitudeks aega ja kiirus tuleks valida lähtuvalt sellest, milline on teekatte olukord. Vältida tuleks tarbetuid möödasõite ja manöövreid teha kiirusel, mis ei ohusta ennast või kaasliiklejaid."