VIDEO | Katy Perry taustatantsija prantsatas lavalt maha ()

Katy Perry taustatantsijaga juhtus eilsel BRIT Awardsi galal õnnetus.

Valgeks majaks kostümeerinud tantsija jalg vääratas ning ta kukkus lavalt maha. Prohmakas meenutas Katy nn vasaku hai juhtumit - 2015. aasta Super Bowli vaheajal pälvis lauljatari haikostüümis tantsija tähelepanu erakordselt isevärki tantsusammude poolest.

Mõistagi ei jätnud irvhambad sotsiaalmeedias suskamata Donald Trumpi suunas, et tegu oli Valge Maja langusega. Poliitiline alatoon oli Katyl täiesti planeeritud - uue loo "Chained to the Rhythm" taustal ilmusid lavale Donald Trumpi ja Briti peaministri Theresa May moodi skeletjad kujud.