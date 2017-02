"Vaatamata varasematele karistustele on mees jätkanud uute kuritegude toimepanemist. Vahistamise taotlemisel omas tähtsust ka see, et röövimised ja vargused on toime pandud vähekaitstud kõrges eas ja abitus seisundis isikute suhtes," lisas abiprokurör Sergei Listov.