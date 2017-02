Vabariigi aastapäeva traditsioonilise koduse pidulaua ületamatuks lemmikuks on kiluvõileivad ja kartulisalat – tervelt kolmveerandis Eesti peredes kuuluvad need kindlasti homsele peolauale. Samuti on au sees seapraad ning Eesti riigi sümboolikaga maiustused.

“Uurisime oma klientidelt, millised on Eesti peredes need toidud, milleta 24. veebruari ette ei kujutaks. Oodatult osutusid populaarseimateks kiluvõileivad ja kartulisalat – just need toidud tõi välja tervelt 74% meie Facebooki küsitlusele vastanutest,” ütles Maxima Eesti ostudirektor Kristina Mustonen.

Mustoneni sõnul kinnitab ligi 1600 osalejaga küsitluse tulemusi ka kaupluste müügistatistika. Juba praegu on näiteks vürtsikilude müük kuu esimese poolega võrreldes kasvanud 45 protsenti. Samuti on märgatavalt kasvanud kartulisalati ostmine.

"Ka tõid Eesti inimesed traditsioonilise aastapäevalaua roana välja seaprae, rosolje ja erinevad pidulikud juustutordid,” lausus Kristina Mustonen. “Magustoitudest eelistatakse kooke ja torte, aga ka nime või sümboolikaga Eestiga seostatavad kommid, mille müük on kasvanud nädala-paari taguse ajaga koguni seitse korda.”

Veel toovad inimesed pidulaua lemmiktoodetena välja kamavahtu, puuvilju ja erinevaid suupisteid ning pidulikest jookidest Vana Tallinna likööri ja šampust.