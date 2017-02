Pikad jalad, kumer pepu ja suurepärane naeratus - kas see võiks olla midagi, mis meeste meelest naise seksikaks muudab?! Vähemasti sotsiaalmeedia ja ajakirjad näivad nii väitvat. Kuidas on lood tegelikult?

Pole häbiasi oma välimusele rõhku panna ja sellega kallimat võrgutada - me kõik teeme seda. Füüsiline meeldivus on suhte alguses väga oluline, kuid kui see jääbki ainsaks teid siduvaks asjaks, siis peagi teie suhe laguneb, kirjutab YourTango.

Mis teeb naise meeste silmis seksikaks?