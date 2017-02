Endine Girls Aloudi lauljatar Cheryl kinnitas esmakordselt raseduskuuldusi.

Kaunis brünett poseeris Mirroris uhkelt oma suure kõhuga.

Maimukese isa on One Directioni laulja Liam Payne, kes on Cherylist kümme aastat noorem. Paar tutvus Briti talendisaates, kui Liam oli alles 14.

Lauljatar eelistab nüüd kanda lihtsat artistinime Cheryl. Kaks korda abielu lahutanud staar on olnud varem nii Cheryl Cole kui ka Cheryl Fernandez-Versini.