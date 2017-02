Möödunud reedel USAs Virginia osariigis kadunud 15aastane Makayla Phyllis Mattei võib reisida ühe Eestist pärit mehega.

Neiut nähti viimati reede hommikul, kui ta kodust lahkus, et kooli minna. Sinna ta aga kohale ei jõudnudki, vahendab wusa9.com. "Me pole teda näinud, me pole temast kuulnud," ahastas tüdruku ema Chermene Shaw. "Tundub justkui oleks keegi mu südame rinnust välja tõmmanud ning selles oleks auk."

Makayla pole varem kordagi kodust põgenenud, ent vanemate meelest võib praegu olla põhjuseks internetist leitud salapärane tuttav. "Arvan, et ta rääkis kellegagi, keda pidas omaealiseks, aga arvame, et ta oli täiskasvanu," arutles Shaw. Perekond on reedest saati kodukandis plakateid üles riputanud ning nad loodavad, et Makayla tuleb koju tagasi. "Me igatseme sind," märkis ema.

Eile avaldas FBI, et arvatav isik, kellega neiu võib viibida, on eestlane Meiti Metsla.