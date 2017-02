Kuni nädala lõpuni Eestis peatub Tallinna vanasadamas Ameerika Ühendriikide ristleja USS Hué City.



Laeva komandöri mereväekapten Daniel Gilleni sõnul soovivad Ameerika Ühendriigid visiidiga näidata toetust oma NATO liitlastele. "Meil on au ja tõeline privileeg olla Eestis teie iseseisvuspäeval," lisas ta.



Eesti mereväe ülema mereväekapten Jüri Saska sõnul on liitlaste kohalolek Läänemerel meie jaoks väga tähtis. "Ameeriklaste Hué City toob meie vetesse sõjalisi võimekusi, millel on oluline panus meie ühisele heidutusjõule,"

lisas Saska.



9800 tonni kaaluv Hué City, mis arvati teenistusse 1991. aasta 14. septembril, on üle 170 meetri pikk ning sellel teenib ligikaudu 400 meeskonnaliiget.



Ristlejate põhirelvastusse kuuluvad suurtükid ja raketikompleksid. Kasutatakse ka õhutõrjekahureid ning torpeedosid. Ristleja Hué City suudab merel olles arendada vähemalt 32 sõlme (ligikaudu 60 km/h) suurust kiirust.



.