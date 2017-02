Eile õhtul juhtus Argentinas õnnetus, kui eakas eestlanna kukkus ning ta tuli helikopteriga haiglasse transportida.

Väljaanne Rionegro.com.ar kirjutab, et 60-aastane naine kukkus Río Negro provintsis Frey varjupaiga lähistel kella 17.30 paiku. Õnnetusest teavitas häirekeskust naise abikaasa. Oli põhjust karta, et naisel on jalaluumurd.

Päästeoperatsiooni viisid läbi rahvusparkide tuletõrje, kommunikatsioonide ja hädaolukordade amet ning Andide Klubi abikomisjon.

Kuna õnnetus juhtus mägedes, kus maismaatransport keerukas, organiseeriti kohale helikopter, mis naise haiglasse lennutas.