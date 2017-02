Martin Helme, EKRE fraktsiooni esimees : Korduvalt valetanud minister ei sobi oma ametisse. Kõigepealt valetas Mailis Reps, et pole Vene propagandakanal Sputnikule intervjuud andnud. Seejärel selgus, et Reps räägib eesti ja vene inimestele vastandlikku juttu. Seega valetab ta kas eestlastele, kui lubab tugevdada eesti keele õpet, või venelastele, kui lubab keelenõudeid lõdvendada.

Jüri Adams, riigikogu liige, Vabaerakond: Eesti poliitikas on oluline, et meil on ministriametis inimesed, kes ei valeta. Jah, Mailis Reps peab tagasi astuma.

Kinnitades Kremli-meelsele meediale, et ta seisab venekeelse hariduse eest, on minister valetanud ka riigikogule, sest alles äsja kinnitas ta parlamendi ees kõneledes, et vene keele laiendamise pärast eesti koolides pole põhjust muretseda. Sputniku intervjuus aga lubab Reps vene valijale vastupidist.

Peaminister Jüri Ratas lubas meile uut poliitilist kultuuri. Korduvate valedega vahele jäänud minister peaks võtma poliitilise vastutuse ning ameti maha panema.

Kalvi Kõva, SDE fraktsiooni esimees: Haridus- ja teadusministriga kõneles sel teemal väga põhjalikult tema erakonnakaaslane peaminister Jüri Ratas, kes rääkis sellest ka kolmapäeval riigikogus arupärimistele vastates. Nii nagu valitsusjuht, ei oska ka mina kuidagi õigustada valetamist või luiskamist. Ent tahan loota, et tegu oli õppetunniga, millest minister õpib.

Hanno Pevkur, Reformierakonna esimees: Jüri Ratas kaalugu, kas Mailis Repsil sobib pärast avalikkusele valetamist ministriametis jätkata. Vahetuim põhjus on Mailis Repsi valetamine intervjuu andmise kohta propagandakanalile Sputnik. Taunitav on ka intervjuus räägitu – küüditamise õigustamine poliitiliste motiividega ja süüdistus, et Eesti poliitikud kruvivad rahvusvahelisi pingeid, samal ajal ise erinevat tõde erinevatele auditooriumidele jagades.

Kersti Sarapuu, Keskerakonna fraktsiooni esimees: Igasugune eksimus on kahetsusväärne, aga paraku ka inimlik. Minister on päeva lõpuks siiski inimene. Leian, et haridus- ja teadusminister on selgitanud ja põhjendanud avalikkusele, miks selline olukord tekkis. See oli õppetund ning sellest tuleb teha järeldused. Kindlasti on oma osa ka selles, et tihe graafik ja rohked meediapäringud hajutavad paratamatult tähelepanu. Ma ei näe, et minister oleks tahtlikult valetanud ning et see olukord kuidagi varjutaks ministri töökust ja soovi teha Eesti haridusmaastik paremaks. Minister kindlasti jätkab oma tööga ja annab selles jätkuvalt parima.

Priit Sibul, IRLi fraktsiooni esimees: Seoses nii-öelda Sputniku skandaaliga oli Mailis Repsi käitumine minu jaoks arusaamatu, kuid tema ametis jätkamise osas tuleb teha otsus peaministril ja Keskerakonnal.