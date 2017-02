„Pidasime Riigi Kinnisvaraga läbirääkimisi ja põhimõtteliselt jõudsime me kokkuleppele isegi makseviisis,“ ütles Tartu abilinnapea Jaan Õunapuu. See oli seda ebameeldivam, et kaup oli peaaegu kindel ja linn ei soovinud maja endale niisama, vaid oli soliidse ostjana valmis maksma üle poole miljoni euro, sõnas Õunapuu. Oksjon tõmbas aga Tartu linna plaanidele piduri peale, sest linn ei saa enampakkumisel osaleda teistega võrdselt: linnavalitsus saab pakkuda ainult sellist hinda, milleks volikogu on nõusoleku andnud, selgitas Õunapuu.