"Algul kartsin vanglat, kuna kuulsin igalt poolt, kui jube koht see kõik on jne. Minu vanglateekond algas Rapla arestimajast. Sealt edasi viidi mind Tallinna Vanglasse ja sealt edasi Viru Vanglasse. Raplas olin 7 ööpäeva, kõik oli tore, kuni suitsud otsa said. Seal ma nutsin oma naist palju taga, kuna ma ei saanud raskel ajal temale toeks olla," kirjutab Kalvi, viidates Helenile.

"Raamatuid lugeda ma ka mõttega ei saanud, sest mõtted keerlesid ainult oma musi (Helen) ümber. Õnneks saime omavahel kirju saata käsikirjas ja võimalusel helistada. Kui sain tema kirja või sain talle helistada, oli mu südames rahu. Olin õnnelik, kui sain musi häält kuulda. Võin omast kogemusest öelda, kes vanglasse lähevad ja neil on pruut, kes neid ootab, siis välja tulles on tunded ja emotsioonid laiali ning see võib suhte katki teha. Meil musiga õnneks nii ei läinud aga ega palju puudu polnud."

"Omast kogemusest võin öelda, kui teil on elukaaslane, pöörake talle tähelepanu. Mina seda ei osanud teha ja sellega kaasnes palju tülisid, mis nüüdseks on lahendatud, kuid aeg-ajalt hõõrutakse ikka nina alla neid hetki. Ma olin tol hetkel megaõnnelik, kui oma musi nägin, kuid vangla rikub inimese tundeid ja ma ei osanud seda rõõmu väljendada kahjuks. Ma olen rõõmus, et mul on nii ilus, tark, mõistev ja otsekohene naine. Kuid see otsekohesus tahab mul harjumist, sest mind on eluaeg ümbritsenud inimesed, kes räägivad ümber nurga. Kuid meie puhul on näha, et me oleme üksteise jaoks loodud!" lisab Kalvi kogemuse lõpuks.