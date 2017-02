Вчера и сегодня на территории экономического клуба МГИМО МИД РОССИИ проходил тематический форум “Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современный тенденции”. В первый день форума сразу после торжественного открытия состоялось выступление Министра Обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу. Мероприятие посетили юнармейцы и сотрудники ВВПОД “ЮНАРМИЯ”. Сам форум является уникальной в России и странах СНГ площадкой для налаживания связей между молодыми специалистами, чья сфера профессиональных интересов лежит в плоскости вопросов глобальной и национальной безопасности, технологий в области ОПК, космоса и смежных отраслей. #юнармия #счегоначинаетсяродина #детироссии #патриотизм #россия

