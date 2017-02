Vabariigi President kuulutas täna hommikul välja eile Riigikogus vastu võetud seaduse, millega ratifitseeriti Eesti ja India vahelise kohtulikult karistatud inimeste üleandmise kokkulepe.

Sellega on Eesti poolt loodud õiguslik raamistik vangide vahetamiseks kahe riigi vahel. "Mul on hea meel anda selle allkirjaga panus Eesti riigi püüdlustsesse, et täna Indias vangistust kandvad Eesti laevakaitsjad saaksid kodumaale tagasi tulla," ütles president Kaljulaid seadust välja kuulutades.

Ühtlasi tänas riigipea Välisministeeriumi ametnikke ja diplomaate seniste pingutuste eest laevakaitsjate olukorrale lahenduse otsimisel.