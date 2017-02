Mismoodi ennast siis pealinnas nii riietada, et see ilmale kohane oleks?

Eesti vabariigi sünnipäeva on 24. veebruaril tähistatud Tallinnas igasuguse ilmaga – nii plussis kui miinuses. Kõige enam on õhutemperatuur puudutanud kaitseväe paraadil osalenuid ning seda ja hommikust lipu heiskamise tseremooniat vaatama tulnud inimesi.

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakond on loonud näitliku graafiku, millelt näeb, millised on olnud õhutemperatuurid Tallinnas läbi aastate 24. veebruaril. Sellest nähtub, et kõige soojem on olnud 24. veebruaril 1990. aastal, kui termomeeter näitas linnas koguni 9,2 soojakraadi.